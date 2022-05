Una vita, anticipazioni dal 15 al 21 maggio 2022: una terribile verità (Di sabato 14 maggio 2022) Marcos Bacigalupe verrà a conoscenza di una terribile verità nelle prossime puntate di Una vita. L'uomo, come segnalano le anticipazioni degli episodi in onda dal 15 al 21 maggio 2022, scoprirà che ad uccidere Felicia è stata Soledad, la quale poi chiederà asilo ad Aurelio che le chiederà di uccidere un uomo per conto suo. Nel frattempo, Natalia confesserà a Genoveva che Marcos ha abusato di lei quando era ragazzina. Intanto, Alodia riferirà a Bellita di essere incinta di Ignacio e lei sarà comprensiva. Infine, Antoñito riceverà una proposta importante dal capo del governo. Ma vediamo nel dettaglio cosa aspettarci in questa nuova settimana di programmazione. Una vita, puntate dal 15 al 21 maggio 2022: Natalia confessa a Genoveva di ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 14 maggio 2022) Marcos Bacigalupe verrà a conoscenza di unanelle prossime puntate di Una. L'uomo, come segnalano ledegli episodi in onda dal 15 al 21, scoprirà che ad uccidere Felicia è stata Soledad, la quale poi chiederà asilo ad Aurelio che le chiederà di uccidere un uomo per conto suo. Nel frattempo, Natalia confesserà a Genoveva che Marcos ha abusato di lei quando era ragazzina. Intanto, Alodia riferirà a Bellita di essere incinta di Ignacio e lei sarà comprensiva. Infine, Antoñito riceverà una proposta importante dal capo del governo. Ma vediamo nel dettaglio cosa aspettarci in questa nuova settimana di programmazione. Una, puntate dal 15 al 21: Natalia confessa a Genoveva di ...

Advertising

rubio_chef : Comunque la grande armata invincibile d’Israele che se caga sotto per quattro bandiere della Palestina è l’essenza… - lapoelkann_ : Durante esami di routine ho visto una mamma accarezzare i capelli della figlia ventenne. Lei così giovane, ma malat… - chetempochefa : Domenica vi aspettiamo per una grande puntata di #CTCF insieme a @ligabue e alla sua prima autobiografia, ‘Una stor… - chiamatemifra : @milanino48 avrei voluto una risposta tipo 'DA UNA VITA LA CANTIAMOOOO' - FabrizioDelpret : @DiegoFusaro Detto da uno che non fa un cazzo da una vita - se non dire turbominchiate - è particolarmente avvincente, come autocritica. -