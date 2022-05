Una Vita, anticipazioni 15 maggio: Antonito chiede alla famiglia di mantenere un segreto, ma Lolita e Carmen spettegolano. Ignacio scappa di casa dopo un litigio con José (Di sabato 14 maggio 2022) Una Vita, anticipazioni 15 maggio: novità in arrivo nella puntata di domani! Vogliamo scoprirle nel dettaglio? Una Vita, anticipazioni 15 maggio: importante incarico in vista per Antonito. Carmen e Lolita lo raccontano in giro Avevamo lasciato Antonito agitato, perché era stato convocato da Don Eduardo Dato Iradier, presidente del governo all’epoca. Ebbene, quest’ultimo proporrà al giovane Palacios di diventare ministro del Lavoro! Il marito di Lolita chiede ai parenti di non dire nulla a nessuno, finché non sarà sicuro, ma la moglie e Carmen ne parlano con Rosina e Bellita. La notizia diventerà di dominio pubblico prima del tempo? José e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 14 maggio 2022) Una15: novità in arrivo nella puntata di domani! Vogliamo scoprirle nel dettaglio? Una15: importante incarico in vista perlo raccontano in giro Avevamo lasciatoagitato, perché era stato convocato da Don Eduardo Dato Iradier, presidente del governo all’epoca. Ebbene, quest’ultimo proporrà al giovane Palacios di diventare ministro del Lavoro! Il marito diai parenti di non dire nulla a nessuno, finché non sarà sicuro, ma la moglie ene parlano con Rosina e Bellita. La notizia diventerà di dominio pubblico prima del tempo?e ...

Advertising

lapoelkann_ : Durante esami di routine ho visto una mamma accarezzare i capelli della figlia ventenne. Lei così giovane, ma malat… - rubio_chef : Comunque la grande armata invincibile d’Israele che se caga sotto per quattro bandiere della Palestina è l’essenza… - DavideAiello85 : Il Senatore @matteorenzi dice che noi 5 stelle siamo attaccati alle poltrone. Proprio lui che aveva promesso di rit… - hiboss_hiboss : @zothyria Non so se è una via, comunque è quella che ho scelto anch'io. Se non altro non butto via per niente mezz'ora della mia vita. - Gilda21953339 : RT @Alessan47711923: Dolce sia con gli umani che pelosi. Ma il suo passato racconta di una vita chiusa dentro a un box sola.Questa vita se… -