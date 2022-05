Una Vita, anticipazioni 14 maggio: José scopre il segreto di Ignacio (Di sabato 14 maggio 2022) Il segreto di Ignacio non sarà più al sicuro visto che José riuscirà a scoprirlo. L'uomo, infatti, come segnala la trama Una Vita riguardante la puntata del 14 maggio, seguirà il nipote e scoprirà che commercia clandestinamente in scheletri umani insieme a Florencio. Nel frattempo, Miguel porterà a termine il furto con suo nonno Roberto e poi insieme a Sabina lasceranno Acacias. Intanto, Marcos cercherà di fare in modo che Caron acceleri l'estradizione in Francia di Natalia mentre Felipe scoprirà cosa è accaduto a Mendez. Gli Olmedo lasciano Acacias nella puntata Una Vita del 14 maggio 2022 Miguel, grazie all'aiuto di suo nonno Roberto riuscirà a portare a termine il furto a casa di Marcos. Il giovane, poi, darà il bottino ad Alberto che lo userà per la causa ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 14 maggio 2022) Ildinon sarà più al sicuro visto cheriuscirà a scoprirlo. L'uomo, infatti, come segnala la trama Unariguardante la puntata del 14, seguirà il nipote e scoprirà che commercia clandestinamente in scheletri umani insieme a Florencio. Nel frattempo, Miguel porterà a termine il furto con suo nonno Roberto e poi insieme a Sabina lasceranno Acacias. Intanto, Marcos cercherà di fare in modo che Caron acceleri l'estradizione in Francia di Natalia mentre Felipe scoprirà cosa è accaduto a Mendez. Gli Olmedo lasciano Acacias nella puntata Unadel 142022 Miguel, grazie all'aiuto di suo nonno Roberto riuscirà a portare a termine il furto a casa di Marcos. Il giovane, poi, darà il bottino ad Alberto che lo userà per la causa ...

