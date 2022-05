Un Posto Al Sole anticipazioni: l’ombra della mafia entra a scuola, scatta l’allarme (Di sabato 14 maggio 2022) Le anticipazioni di Un Posto Al Sole ci svelano che scatterà l’allarme a scuola e Bianca finirà di nuovo nei guai. Bianca, Un Posto Al Sole (Raiplay screenshot)Nelle prossime puntate di Un Posto Al Sole la trama che coinvolge Viola e Bianca si intreccerà pericolosamente. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai Tre a partire dalle 20:45. Nelle puntate che stanno andando in onda in questo momento la piccola Bianca è molto felice che sua madre Angela sia di nuovo stabilmente a Napoli, per lei però i guai non sono finiti. Viola Bruni è la migliore amica di Angela Poggi e insieme avevano già chiacchierato sul conto di Bianca. L’insegnante aveva confermato alla ... Leggi su direttanews (Di sabato 14 maggio 2022) Ledi UnAlci svelano che scatteràe Bianca finirà di nuovo nei guai. Bianca, UnAl(Raiplay screenshot)Nelle prossime puntate di UnAlla trama che coinvolge Viola e Bianca si intreccerà pericolosamente. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai Tre a partire dalle 20:45. Nelle puntate che stanno andando in onda in questo momento la piccola Bianca è molto felice che sua madre Angela sia di nuovo stabilmente a Napoli, per lei però i guai non sono finiti. Viola Bruni è la migliore amica di Angela Poggi e insieme avevano già chiacchierato sul conto di Bianca. L’insegnante aveva confermato alla ...

Advertising

andreastoolbox : #Un posto al sole, le trame dal 16 al 20 maggio 2022 - antonellaa262 : Un Posto al Sole, anticipazioni dal 23 al 27 maggio. In queste puntate andranno in scena le riprese fatte a Siena g… - actionratio_ : @nerdassgems riprese di un posto al sole amo??? - itssjwekwe : @luisjimin ora ne posto anche un’altro, troppa indecisione ???????????????? poi non voglio lasciare tae col sole piango - Edoscialis : @Luisella49 @dcirioli @ANPALgov @ItaliaOggi Posto che i navigator non sono stati prorogati, i CPI continuano a fare… -