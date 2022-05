Un alimento che ingerisci ogni giorno attaccherebbe il microbiota intestinale

Leggi su curiosauro

(Di sabato 14 maggio 2022) Un addensante molto diffuso, la gomma di Xanthan,ilUn recente studio, condotto dagli scienziati dell’NMBU in collaborazione con l’Università del Michigan e altre realtà scientifiche pubblicato su Nature Microbiology, ha posto l’attenzione sulla funzione di attaccare ilda parte della gomma di Xanthan. Un “” cheil- curiosauro.itGomma di xantano ecco cos’è e quali alimenti la contengono La gomma di Xanthan è un addensante, stabilizzante, gelificante contenuto in davvero tantissimi prodotti, soprattutto quelli dalla consistenza gelatinosa come budini, creme, caramelle, frutta secca, ...