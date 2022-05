Ultras contestazione aperta alla società: un volantino affido in città – Foto (Di sabato 14 maggio 2022) Un volantino firmato dagli Ultras tiene aperta la contestazione dei tifosi contro la società di Aurelio De Laurentiis. Questa volta sono le maglie l’oggetto della contestazione dei gruppi organizzati, che mettono a confronto le tante maglie prodotte quest’anno dal Napoli con quelle storiche dei due scudetti. Insomma la maglia in questo caso è da intendere nel senso più alto del termine, ovvero la storia che rappresenta e non solo come iniziativa di marketing. Sul volantino affisso dagli Ultras del Napoli tra le strade del capoluogo partenopeo c’è scritto: “Mai degni di ciò che è stato il nostro passato“. Sul volantino campeggiano le maglie della stagione 2021-22 del Napoli, mentre sotto ci sono le maglie con con gli sponsor Buitoni e ... Leggi su napolipiu (Di sabato 14 maggio 2022) Unfirmato daglitieneladei tifosi contro ladi Aurelio De Laurentiis. Questa volta sono le maglie l’oggetto delladei gruppi organizzati, che mettono a confronto le tante maglie prodotte quest’anno dal Napoli con quelle storiche dei due scudetti. Insomma la maglia in questo caso è da intendere nel senso più alto del termine, ovvero la storia che rappresenta e non solo come iniziativa di marketing. Sulaffisso daglidel Napoli tra le strade del capoluogo partenopeo c’è scritto: “Mai degni di ciò che è stato il nostro passato“. Sulcampeggiano le maglie della stagione 2021-22 del Napoli, mentre sotto ci sono le maglie con con gli sponsor Buitoni e ...

Advertising

napolipiucom : Ultras contestazione aperta alla società: un volantino affido in città - Foto #maglianapoli #napoli… - sscalcionapoli1 : Napoli, nuova contestazione Ultras: volantino contro le maglie - FERRARAPASQUAL2 : RT @Spazio_Napoli: ?? Nuova contestazione degli Ultras della Curva B del #Napoli. Oggi in città sono apparsi alcuni volantini contro le 13… - Spazio_Napoli : ?? Nuova contestazione degli Ultras della Curva B del #Napoli. Oggi in città sono apparsi alcuni volantini contro l… - gilnar76 : FOTO – #Napoli, nuova contestazione Ultras: volantino contro le maglie #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… -