Ultime Notizie – Udinese-Spezia 2-3, liguri salvi (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – Lo Spezia si impone 3-2 sull’Udinese in trasferta nella gara valida per la 37esima giornata di Serie A e raggiunge matematicamente la salvezza. La squadra di Thiago Motta grazie al successo in Friuli si porta a 36 punti a +7 sul Cagliari, terz’ultimo e che deve ancora giocare due gare. Lo Spezia vince in rimonta sulla formazione di Cioffi, che resta ferma a 44 punti, ma che era passata in vantaggio al 26? con Nahuel Molina. Lo Spezia ha prima pareggiato al 35? con Verde, per poi portarsi vantaggio al 48? con Gyasi. Al 2? della ripresa la rete di Maggiore che ha di fatto chiuso la sfida. Al 92? lo Spezia ha sbagliato un calcio di rigore con Manaj e al 94? ha subito la rete di Pablo Marí per il 2-3 finale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – Losi impone 3-2 sull’in trasferta nella gara valida per la 37esima giornata di Serie A e raggiunge matematicamente la salvezza. La squadra di Thiago Motta grazie al successo in Friuli si porta a 36 punti a +7 sul Cagliari, terz’ultimo e che deve ancora giocare due gare. Lovince in rimonta sulla formazione di Cioffi, che resta ferma a 44 punti, ma che era passata in vantaggio al 26? con Nahuel Molina. Loha prima pareggiato al 35? con Verde, per poi portarsi vantaggio al 48? con Gyasi. Al 2? della ripresa la rete di Maggiore che ha di fatto chiuso la sfida. Al 92? loha sbagliato un calcio di rigore con Manaj e al 94? ha subito la rete di Pablo Marí per il 2-3 finale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 36.042 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. Domani #Russia sospenderà fornitura di elettricità alla #Finlandia… - La7tv : #tagada Le ultime notizie in diretta dal #Donbass con l'inviato Alfredo Bosco #guerra #war - junews24com : Pogba Juve, il ritorno ora è possibile! Fissato l'incontro con l'agente. ULTIME - - corgiallorosso : #RomaVenezia, #Zaniolo in tribuna per un problema fisico -