Ultime Notizie – Ucraina, Zelensky: “Russia lontana da civiltà, sfoga sua impotenza” (Di sabato 14 maggio 2022) Guerra Ucraina, secondo il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky i russi “stanno cercando di dare sfogo alla loro impotenza: non possono sconfiggere l’Ucraina, ma per ora possono ancora bruciare le attrazioni per bambini al Gorky Park di Kharkiv o distruggere un ponte, un magazzino di grano o una casa”. Zelensky, pubblicando su Telegram una serie di fotografie dei danni causati dagli attacchi russi, osserva: “Più mette a segno colpi del genere, più la Russia è lontana dalla civiltà“. ACCIAIERIA AZOVSTAL – “Negoziati molto complessi” sono in corso per la liberazione dei militari feriti dall’acciaieria Azovstal a Mariupol. “La prossima fase dell’evacuazione è quella dei feriti e i medici”, ha detto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 14 maggio 2022) Guerra, secondo il presidente dell’Volodymyri russi “stanno cercando di dare sfogo alla loro: non possono sconfiggere l’, ma per ora possono ancora bruciare le attrazioni per bambini al Gorky Park di Kharkiv o distruggere un ponte, un magazzino di grano o una casa”., pubblicando su Telegram una serie di fotografie dei danni causati dagli attacchi russi, osserva: “Più mette a segno colpi del genere, più ladalla“. ACCIAIERIA AZOVSTAL – “Negoziati molto complessi” sono in corso per la liberazione dei militari feriti dall’acciaieria Azovstal a Mariupol. “La prossima fase dell’evacuazione è quella dei feriti e i medici”, ha detto ...

Advertising

sole24ore : ?? Il ministro americano della Difesa, #LloydAustin, ha parlato oggi con il suo collega russo, #SergeiShoigu:… - sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - Mauxa : La formazione dei soldati ucraini. #Guerra #Ucraina - Russia: reportage giornaliero, immagini #UkraineRussiaWar - simoneasnaghi : RT @blepiro: @mazzettam Giornalisti di fronte alle ultime notizie da Israele - disinformate_it : RT @sole24ore: ?? #Ucraina, ultime notizie. #Mosca, Finlandia-Svezia in #Nato? Ci sarà reazione politica -