Ultime Notizie – Ucraina | Scholz | Putin non ha cambiato suoi insani propositi

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha detto di non aver notato nessun cambiamento nella posizione di Putin con cui ha parlato ieri per oltre un'ora. Intervistato dal portale di news t-online, Scholz ha sottolineato che Putin non ha raggiunto nessun obiettivo della sua "insana" invasione dell'Ucraina, uno dei quali era usare l'Ucraina come cuscinetto di fronte alla Nato. Il leader del Cremlino, ha detto, dovrebbe "capire che l'unica strada di uscita è un accordo con l'Ucraina", ma non nei termini dettati da Mosca. La Nato, non solo "non si è ritirata, ma si è rafforzata sul fianco est – ha sottolineato – e l'Alleanza diventerà ancora più forte con l'ingresso di Finlandia e Svezia".

