Ultime Notizie – Ucraina, “Kiev ha vinto battaglia Kharkiv” (Di sabato 14 maggio 2022) L’Ucraina “ha probabilmente vinto la battaglia di Kharkiv”, seconda città del paese. E’ quanto si legge nell’ultimo report sul conflitto del think tank americano Institute for the Study of War, citato dal Guardian. Le forze ucraine hanno impedito ai russi di accerchiare e prendere Kharkiv, e poi li hanno cacciati dai dintorni della città, ripetendo quanto fatto nella regione di Kiev, nota l’istituto. “Salvo alcune eccezioni” le unità russe “non hanno cercato di reggere di fronte alla controffensiva delle forze ucraine negli ultimi giorni”. Fonti occidentali e un video di un funzionario della repubblica separatista di Donetsk indicano che in quest’area Mosca si sta concentrando su un ritiro delle forze russe in patria piuttosto che tenere le posizioni attorno ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 14 maggio 2022) L’“ha probabilmenteladi”, seconda città del paese. E’ quanto si legge nell’ultimo report sul conflitto del think tank americano Institute for the Study of War, citato dal Guardian. Le forze ucraine hanno impedito ai russi di accerchiare e prendere, e poi li hanno cacciati dai dintorni della città, ripetendo quanto fatto nella regione di, nota l’istituto. “Salvo alcune eccezioni” le unità russe “non hanno cercato di reggere di fronte alla controffensiva delle forze ucraine negli ultimi giorni”. Fonti occidentali e un video di un funzionario della repubblica separatista di Donetsk indicano che in quest’area Mosca si sta concentrando su un ritiro delle forze russe in patria piuttosto che tenere le posizioni attorno ...

Advertising

sole24ore : ?? Il ministro americano della Difesa, #LloydAustin, ha parlato oggi con il suo collega russo, #SergeiShoigu:… - sole24ore : ?? #Finlandia: la #Russia sospenderà domani la fornitura di elettricità. ???? La #Spagna si esprime a favore dell'in… - sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - CorriereCitta : Terracina, esce di casa e scompare nel nulla: l’appello della figlia per ritrovare il padre Amedeo - junews24com : Calciomercato Juve, sette cessioni già decise: loro possono lasciare -