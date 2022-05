Ultime Notizie – Tennis & Friends, grande partecipazione e gioco di squadra al Foro Italico (Di sabato 14 maggio 2022) grande partecipazione al Foro Italico di Roma, per Tennis & Friends – Salute e Sport, il progetto sociale che promuove la prevenzione gratuita e la promozione della salute attraverso lo Sport. Oggi medici specialisti volontari hanno effettuato oltre 500 visite specialistiche e screening gratuiti nell’ambito dei percorsi sanitari organizzati in collaborazione con l’Istituto di Medicina dello Sport di Sport e Salute S.p.A. Tennis & Friends ha inoltre supportato la campagna di raccolta fondi della Croce Rossa Italiana per l’emergenza Ucraina. Molti gli ambassador scesi in campo per la prevenzione a partire dal primo match nel quale si sono sfidati Vito Cozzoli e Vincent Candela vs Tathiana Garbin e Stefano ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 14 maggio 2022)aldi Roma, per– Salute e Sport, il progetto sociale che promuove la prevenzione gratuita e la promozione della salute attraverso lo Sport. Oggi medici specialisti volontari hanno effettuato oltre 500 visite specialistiche e screening gratuiti nell’ambito dei percorsi sanitari organizzati in collaborazione con l’Istituto di Medicina dello Sport di Sport e Salute S.p.A.ha inoltre supportato la campagna di raccolta fondi della Croce Rossa Italiana per l’emergenza Ucraina. Molti gli ambassador scesi in campo per la prevenzione a partire dal primo match nel quale si sono sfidati Vito Cozzoli e Vincent Candela vs Tathiana Garbin e Stefano ...

