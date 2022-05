Ultime Notizie Serie A: lotta salvezza, il futuro di Belotti e Leao (Di sabato 14 maggio 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 9.50 – Sondaggi di Juve e Milan per Cristante – Sul centrocampista della Roma si sono mossi bianconeri e rossoneri. La notizia 9.10 – Leao ha scelto il Milan – Il portoghese vuole i rossoneri e il Diavolo progetta il futuro. La notizia 8.30 – Torino, futuro d’oro per Bremer – Il centrale brasiliano vuole l’Inter, ma attenzione alle offerte di Psg e Bayern. La notizia 8.00 – lotta salvezza Serie A: sei storie appassionanti, ma solo tre con il lieto fine – A due giornate dal termine la lotta è ancora aperta. L’editoriale L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 14 maggio 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 9.50 – Sondaggi di Juve e Milan per Cristante – Sul centrocampista della Roma si sono mossi bianconeri e rossoneri. La notizia 9.10 –ha scelto il Milan – Il portoghese vuole i rossoneri e il Diavolo progetta il. La notizia 8.30 – Torino,d’oro per Bremer – Il centrale brasiliano vuole l’Inter, ma attenzione alle offerte di Psg e Bayern. La notizia 8.00 –A: sei storie appassionanti, ma solo tre con il lieto fine – A due giornate dal termine laè ancora aperta. L’editoriale L'articolo proviene da Calcio News 24.

