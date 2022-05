Ultime Notizie – Ministro finlandese Skinnari visita sedi Kone Italia (Di sabato 14 maggio 2022) Promuovere sinergie e cooperazione tra Italia e Finlandia nel settore della transizione ecologica e della mobilità smart, rafforzando il contributo di Kone Italia nelle politiche di sostenibilità. È stato questo lo scopo della visita del Ministro per la cooperazione allo sviluppo e il commercio estero Ville Skinnari e dell’ambasciatrice Pia Rantala-Engberg nelle unità produttive di Kone. Una visita inserita in un più ampio programma di incontri, programmati dal 2 al 5 maggio, con il Ministro Italiano per l’innovazione e la transizione digitale Vittorio Colao, il Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il Ministro responsabile delle infrastrutture e della mobilità ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 14 maggio 2022) Promuovere sinergie e cooperazione trae Finlandia nel settore della transizione ecologica e della mobilità smart, rafforzando il contributo dinelle politiche di sostenibilità. È stato questo lo scopo delladelper la cooperazione allo sviluppo e il commercio estero Villee dell’ambasciatrice Pia Rantala-Engberg nelle unità produttive di. Unainserita in un più ampio programma di incontri, programmati dal 2 al 5 maggio, con ilno per l’innovazione e la transizione digitale Vittorio Colao, ildello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, ilresponsabile delle infrastrutture e della mobilità ...

