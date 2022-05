Ultime Notizie – Milan-Atalanta, Pioli: "Siamo pronti per match decisivo" (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Milan di Stefano Pioli all’esame scudetto. I rossoneri, primi in classifica davanti all’Inter, nella penultima giornata ospitano l’Atalanta con l’obiettivo di conquistare 3 punti per blindare il tricolore. “E’ dalla partita con la Lazio che giochiamo partite da dentro o fuori. Abbiamo superato delle tappe difficili, domani sarà altrettanto difficile. Dopo di noi sono la migliore in trasferta, l’Atalanta ci costringerà a giocare il miglior calcio possibile”, dice Pioli. “Domani avere uno stadio tutto rossonero non può che darci ancora più carica ed energie, sappiamo quanto sono bravi i nostri tifosi a sostenerci -aggiunge Pioli-. In questi giorni ho visto una squadra molto attenta. Altre emozioni che non riguardano la partita di domani non ci sono”. “Credo che la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – Ildi Stefanoall’esame scudetto. I rossoneri, primi in classifica davanti all’Inter, nella penultima giornata ospitano l’con l’obiettivo di conquistare 3 punti per blindare il tricolore. “E’ dalla partita con la Lazio che giochiamo partite da dentro o fuori. Abbiamo superato delle tappe difficili, domani sarà altrettanto difficile. Dopo di noi sono la migliore in trasferta, l’ci costringerà a giocare il miglior calcio possibile”, dice. “Domani avere uno stadio tutto rossonero non può che darci ancora più carica ed energie, sappiamo quanto sono bravi i nostri tifosi a sostenerci -aggiunge-. In questi giorni ho visto una squadra molto attenta. Altre emozioni che non riguardano la partita di domani non ci sono”. “Credo che la ...

Advertising

sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. Domani #Russia sospenderà fornitura di elettricità alla #Finlandia… - sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - zazoomblog : Ultime Notizie – Ucraina ex premier Honcaruk: “E’ la nuova Silicon Valley della democrazia” - #Ultime #Notizie… - LucianoBianch63 : RT @pidioiscariota: Salerno in lutto per Mirella, mamma e insegnante: il cordoglio degli amici #vianantro ...professoressa - fabiocavagnera : Le parole del coach biancorosso e le ultime notizie, alla vigilia di gara 1 dei quarti di finale contro la Unahotel… -