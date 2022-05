Ultime Notizie – Mariupol, Azov: "Situazione critica, ma teniamo posizioni" (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, “il nemico continua ad assaltare il territorio dello stabilimento Azovstal. Durante l’80° giorno dell’invasione su vasta scala, gli occupanti hanno sganciato bombe aeree sui difensori di Mariupol, usato artiglieria pesante, carri armati e un gran numero di forze di fanteria per tentare di assaltare le posizioni ucraine”. Lo riferisce su Telegram il battaglione Azov. “Nonostante la Situazione estremamente critica, i difensori, compiendo sforzi sovrumani, respingono i tentativi di sfondamento delle truppe”, concludono i combattenti di Azov. Sarebbero seicento i feriti intrappolati nelle acciaierie Azovstal. Lo riferisce ‘The Kyiv Independent’, citando un agente della polizia locale, asserragliato a difesa dello ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, “il nemico continua ad assaltare il territorio dello stabilimentostal. Durante l’80° giorno dell’invasione su vasta scala, gli occupanti hanno sganciato bombe aeree sui difensori di, usato artiglieria pesante, carri armati e un gran numero di forze di fanteria per tentare di assaltare leucraine”. Lo riferisce su Telegram il battaglione. “Nonostante laestremamente, i difensori, compiendo sforzi sovrumani, respingono i tentativi di sfondamento delle truppe”, concludono i combattenti di. Sarebbero seicento i feriti intrappolati nelle acciaieriestal. Lo riferisce ‘The Kyiv Independent’, citando un agente della polizia locale, asserragliato a difesa dello ...

