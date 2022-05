Ultime Notizie – Gubbio, domani i Ceri: prima festa di popolo a tornare in presenza in Italia dopo Covid (Di sabato 14 maggio 2022) Con la fine dell’emergenza sanitaria e l’allentamento delle misure anti Covid, tornano anche le manifestazioni storiche e folcloristiche: ad aprire il cartellone dei grandi eventi nazionali sarà la festa dei Ceri di Gubbio (Perugia), che dopo due anni di stop sarà celebrata come da tradizione domenica 15 maggio. Principale novità al tempo della pandemia sarà l’obbligo di indossare la mascherina per assistere alla celebre corsa dei Ceri, che consiste nel trasporto in corsa di tre Ceri coronati da statue dei sant’Ubaldo (patrono di Gubbio), san Giorgio e sant’Antonio Abate. Il percorso che coprono i Ceri in corsa è di circa 4 chilometri e 300 metri, partendo dall’Alzatella fino alla Basilica in cima al Monte. “Non ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 14 maggio 2022) Con la fine dell’emergenza sanitaria e l’allentamento delle misure anti, tornano anche le manizioni storiche e folcloristiche: ad aprire il cartellone dei grandi eventi nazionali sarà ladeidi(Perugia), chedue anni di stop sarà celebrata come da tradizione domenica 15 maggio. Principale novità al tempo della pandemia sarà l’obbligo di indossare la mascherina per assistere alla celebre corsa dei, che consiste nel trasporto in corsa di trecoronati da statue dei sant’Ubaldo (patrono di), san Giorgio e sant’Antonio Abate. Il percorso che coprono iin corsa è di circa 4 chilometri e 300 metri, partendo dall’Alzatella fino alla Basilica in cima al Monte. “Non ...

