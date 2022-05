Ultime Notizie – Giro d’Italia oggi, De Gendt vince in fuga tappa Napoli (Di sabato 14 maggio 2022) Il belga si è imposto su Davide Gaburro, secondo, e sullo spagnolo Jorge Arcas, terzo Il belga Thomas De Gendt vince in fuga l’8a tappa del Giro d’Italia di ciclismo, la Napoli-Napoli (Procida capitale italiana della cultura), di 153 chilometri. De Gendt si è imposto su Davide Gaburro, secondo e lo spagnolo Jorge Arcas, terzo, mentre ha chiuso quarto l’altro belga Harm Vanhoucke. Lo spagnolo Juan Pedro Lopez Perez ha conservato la maglia rosa di leader della classifica generale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 14 maggio 2022) Il belga si è imposto su Davide Gaburro, secondo, e sullo spagnolo Jorge Arcas, terzo Il belga Thomas Deinl’8adeldi ciclismo, la(Procida capitale italiana della cultura), di 153 chilometri. Desi è imposto su Davide Gaburro, secondo e lo spagnolo Jorge Arcas, terzo, mentre ha chiuso quarto l’altro belga Harm Vanhoucke. Lo spagnolo Juan Pedro Lopez Perez ha conservato la maglia rosa di leader della classifica generale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

