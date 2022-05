Ultime Notizie – Eurovision 2022 | Zelensky invita a votare ‘Kalush Orchestra’

(Di sabato 14 maggio 2022) “A breve nella finale dell’, il continente e il mondo intero ascolteranno le parole della nostra lingua. E credo che, alla fine, questa parola sarà “Vittoria”! Europa, vota laOrchestra'” . Così con un breve video su Telegram il presidente dell’Ucraina Volodymyrha lanciato un appello a sostenere i candidati di Kiev che stasera sono fra i favoriti nella finale di Torino. Ricordando che il loro codice è il numero 12ha concluso affermando “Sosteniamo i nostri connazionali! Sosteniamo l’Ucraina!”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 36.042 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - junews24com : Donnarumma, dalla Francia sono sicuri: ecco dove giocherà l'anno prossimo - - amerigormea : RT @Agenzia_Ansa: Sono 36.042 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri eran… - junews24com : Pogba Juve, il ritorno ora è possibile! Fissato l'incontro con l'agente. ULTIME - -

A dargli ragione ledelleore dall'Asia, dove il virus continua a correre. La Corea del Nord ha riportato altri 21 decessi e ulteriori 174.400 persone "in stato febbrile", segnalando ...'370mila euro per restaurarlo, due anni per finirlo! Quando lo riapriranno Quanto dobbiamo ancora aspettare Lo chiediamo noi donne, giovani e anziani del Vomero - Arenella'. Così recitava un ...- ROMA, 12 MAG - 'Tre Agorà democratiche per riaffermare la forza dei diritti e l'importanza di arrivare all'approvazione del ddl Zan contro i crimini d'odio. Lo ha affermato la senatrice del Pd Monic ...Grande attesa per il leader della classifica Tim Gajser (Honda Hrc), tre volte iridato, ma anche per lo spagnolo della Gasgas Jorge Prado e Ben Watson della Kawasaki ...