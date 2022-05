Ultime Notizie – Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 14 maggio (Di sabato 14 maggio 2022) Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, sabato 14 maggio 2022, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, i numeri della campagna vaccinale. Ecco i dati, regione per regione: LAZIO Sono 3.394 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 14 maggio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 5 persone. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 14 maggio 2022) Ilcon i numeriindi, sabato 142022, con dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – suda coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania e Sicilia. Ildelle grandi città come Milano, Roma e Napoli, i numeri della campagna vaccinale. Ecco i dati, regione per regione: LAZIO Sono 3.394 i nuovida Coronavirus, 142022 nel Lazio, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono morte 5 persone. Nelle24 ore sono stati processati ...

