Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 36.042 contagi e 91 morti: bollettino 14 maggio (Di sabato 14 maggio 2022) Sono 36.042 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 14 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 91 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 263.747 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 13,7%. I ricoverati con sintomi sono 7.650, 257 in meno da ieri. Le terapie intensive occupate sono 340, una in meno da ieri. I DATI DELLA REGIONE SARDEGNA – Sono 1.134 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 14 maggio 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 14 maggio 2022) Sono 36.042 i nuovida Coronavirus in, 142022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 91. Nelle24 ore sono stati processati 263.747 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 13,7%. I ricoverati con sintomi sono 7.650, 257 in meno da ieri. Le terapie intensive occupate sono 340, una in meno da ieri. I DATI DELLA REGIONE SARDEGNA – Sono 1.134 i nuovida Coronavirus, 142022 in Sardegna, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati ...

