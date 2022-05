Ultime Notizie – Covid Italia | aumentano reinfezioni | al 5 | 8% in ultimi 7 giorni

(Di sabato 14 maggio 2022)i casi di reinfezione al-19 in. Secondo quanto emerge dal report esteso dell’Istituto superiore di sanità (Iss), “dal 24 agosto 2021 al 11 maggio 2022 sono stati segnalati 438.726 casi di reinfezione, pari a 3,6% del totale dei casi notificati. Nell’ultima settimana la percentuale disul totale dei casi segnalati risulta pari a 5,8%, in aumento rispetto alla settimana precedente (il cui valore era 5%)”. In base hai dati diffusi ieri, resta stabile a 0,96 l’indice Rt mentre l’incidenza cala da 559 a 458 casi su 100mila abitanti. L’occupazione delle terapie intensive scende inoltre al 3,4%, quella delle aree mediche scende al 12,6%, mentre nessuna regione è classificata a rischio alto. Ini riflettori restano accesi sulla variante Omicron e sottovarianti. ...

Advertising

sole24ore : ?? Il ministro americano della Difesa, #LloydAustin, ha parlato oggi con il suo collega russo, #SergeiShoigu:… - sole24ore : ?? #Finlandia: la #Russia sospenderà domani la fornitura di elettricità. ???? La #Spagna si esprime a favore dell'in… - sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - Miry1919 : RT @digitalia_bc: - digitalia_bc : -

Si avvicina una giornata decisiva per il destino della Serie A 2022/23. Domani ci sarà il penultimo capitolo della lunghissima sfida tra Milan e Inter per lo scudetto, con i rossoneri che ...... la situazione Ecco cosa scrive Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleCome riporta questa mattina il Corriere dello Sport, in vista della gara contro l'Atalanta di domani alle 18, è previsto il tutto esaurito allo stadio San Siro dove ...Ultimi preparativi in corso in vista del confronto pubblico con i candidati sindaco di Lucca organizzato da Confcommercio e in programma martedì 17 maggio alle 21 nella sede dell’associazione di Palaz ...