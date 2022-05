Ultima di Insigne al ‘Maradona’ | il messaggio emozionante di Callejon

(Di sabato 14 maggio 2022) Domani pomeriggio Napoli saluterà Lorenzo. La partita contro il Genoa sarà l’per il capitano azzurro con la maglia della sua città. Dopodiché inizierà la sua avventura con il Toronto, in Canada, dove si confronterà con un calcio molto diverso da quello italiano.Napoli (Getty Images)Napoli: addio, ildiTanti ex calciatori del Napoli stanno omaggiando con messaggi e pensieri a distanza Lorenzo, alle ultime battute in maglia azzurra. Ai microfoni di DAZN, anche José Mariaha voluto mandare un saluto al suo ex capitano. “Lui è una bandiera del Napoli, lo sarà fino alla fine. Speriamo che la suaal Maradona sia per lui bella ed ...

Advertising

salv_amoroso : Ultima di #Insigne a #Napoli. José María #Callejon, a DAZN, manda un bel messaggio all'ex compagno di squadra. 'Lu… - H_V_Maradona : RT @napoliefutbol: È la vigilia dell’ultima di #Insigne a #Napoli. Qui un articolo che cerca di rendergli onore e di difenderlo da critiche… - vitovito63 : RT @CapitanCarla: L'acredine verso #Insigne alla sua ultima partita con la maglia del Napoli è qualcosa di assolutamente vergognoso. Come… - AnguissaFan : RT @Rnaples7: La tristezza che provo per l’addio di Insigne è il nulla se confrontata con la gioia che provo pensando che sarà l’ultima vol… - CapitanCarla : L'acredine verso #Insigne alla sua ultima partita con la maglia del Napoli è qualcosa di assolutamente vergognoso.… -

È l'gara in azzurro dinello stadio di Fuorigrotta. La folla sarà tutta per il commiato di Lorenzo dopo undici anni in maglia azzurra, 121 gol e più di quattrocento partite. Più volte ...Commenta per primo Lorenzoha giocato la sua prima partita con la maglia del Napoli ormai ben sedici anni fa, vivendo ... Le emozioni non mancano, domani sarà l'volta che metterà piede in ...Per la sfida di domani contro il Genoa, ultima gara in casa di Lorenzo Insigne con la maglia del Napoli, sui maxischermi del Maradona ci saranno dei messaggi di ex azzurri per il capitano. Tra gli ex ...Marek Hamsik, ex centrocampista del Napoli, ha voluto rendere omaggio al capitano degli azzurri, Lorenzo Insigne.