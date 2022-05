Udinese-Spezia 2-3 | liguri salvi

Leggi su sbircialanotizia

Losi impone 3-2 sull'in trasferta nella gara valida per la 37esima giornata di Serie A e raggiunge matematicamente la salvezza. La squadra di Thiago Motta grazie al successo in Friuli si porta a 36 punti a +7 sul Cagliari, terz'ultimo e che deve ancora giocare due gare. Lovince in rimonta sulla formazione di Cioffi, che resta ferma a 44 punti, ma che era passata in vantaggio al 26? con Nahuel Molina. Loha prima pareggiato al 35? con Verde, per poi portarsi vantaggio al 48? con Gyasi. Al 2? della ripresa la rete di Maggiore che ha di fatto chiuso la sfida. Al 92? loha sbagliato un calcio di rigore con Manaj e al 94? ha subito la rete di Pablo Marí per il 2-3 finale.