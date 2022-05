Ucraina, Zelensky firma legge che vieta partiti filo-russi (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-russia, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha firmato la legge che vieta i partiti filo-russi. A darne l’ufficialità sono i media locali. La legislazione amplia l’elenco dei motivi per vietare un partito politico in tribunale: la giustificazione, il riconoscimento della legalità o la negazione dell’aggressione armata contro l’Ucraina, anche presentando l’aggressione armata della Federazione Russa e/o della Repubblica di Bielorussia contro l’Ucraina come conflitto interno, conflitto civile, guerra civile. Se il tribunale vieta una forza politica, le sue proprietà, fondi e altri beni diventano ... Leggi su italiasera (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – Guerraa, il presidente dell’Volodymyrhato lache. A darne l’ufficialità sono i media locali. La legislazione amplia l’elenco dei motivi perre un partito politico in tribunale: la giustificazione, il riconoscimento della legalità o la negazione dell’aggressione armata contro l’, anche presentando l’aggressione armata della Federazione Russa e/o della Repubblica di Bieloa contro l’come conflitto interno, conflitto civile, guerra civile. Se il tribunaleuna forza politica, le sue proprietà, fondi e altri beni diventano ...

Advertising

ilfoglio_it : Da Zelensky in affari col figlio di Biden alla santità di Bandera. I due storici comunisti Canfora e D'Orsi propala… - Avvenire_Nei : #Draghi: la guerra è entrata una nuova fase, necessario il dialogo - SkyTG24 : Volodymyr #Zelensky durante il suo ultimo video-discorso notturno ha spiegato: 'I russi stanno minacciando apertame… - OttonelloMauro : RT @lucianocapone: I falsi storici al tempo della guerra in Ucraina. Da Zelensky in affari con Biden Jr. alla santità di Bandera: i comuni… - SoniaLaVera : RT @todorov_denis: Zelensky con una legge vieta i partiti filorussi in Ucraina. @valy_s -