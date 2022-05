Ucraina, ultime notizie. Russia taglia elettricità alla Finlandia. Usa: Ucraina potrebbe aver vinto battaglia a Kharkiv (Di sabato 14 maggio 2022) Oggi vertice Nato in Germania sulla guerra in Ucraina. si discute dell’adesione di Finlandia e Svezia, che la Turchia ha definito “un errore”. Telefonata tra il ministro della Difesa americano Austin e il suo omologo russo Shoigu: Austin ha chiesto un rapido cessate il fuoco in Ucraina, è la prima chiamata dall’inizio della guerra. Mosca taglia l’elettricità alla Finlandia, Helsinki: Ne faremo a meno”. Il capo degli 007 di Kiev: Putin ha il cancro Leggi su ilsole24ore (Di sabato 14 maggio 2022) Oggi vertice Nato in Germania sulla guerra in. si discute dell’adesione die Svezia, che la Turchia ha definito “un errore”. Telefonata tra il ministro della Difesa americano Austin e il suo omologo russo Shoigu: Austin ha chiesto un rapido cessate il fuoco in, è la prima chiamata dall’inizio della guerra. Moscal’, Helsinki: Ne faremo a meno”. Il capo degli 007 di Kiev: Putin ha il cancro

