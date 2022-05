Ucraina, ultime notizie. Ankara: la Turchia non chiude porte a Finlandia-Svezia nella Nato (Di sabato 14 maggio 2022) Oggi vertice Nato in Germania sulla guerra in Ucraina: si discute dell’adesione di Finlandia e Svezia, che la Turchia ha definito “un errore”. Telefonata tra il ministro della Difesa americano Austin e il suo omologo russo Shoigu: Austin ha chiesto un rapido cessate il fuoco in Ucraina, è la prima chiamata dall’inizio della guerra. Mosca taglia l’elettricità alla Finlandia, Helsinki: Ne faremo a meno”. Il capo degli 007 di Kiev: Putin ha il cancro Leggi su ilsole24ore (Di sabato 14 maggio 2022) Oggi verticein Germania sulla guerra in: si discute dell’adesione di, che laha definito “un errore”. Telefonata tra il ministro della Difesa americano Austin e il suo omologo russo Shoigu: Austin ha chiesto un rapido cessate il fuoco in, è la prima chiamata dall’inizio della guerra. Mosca taglia l’elettricità alla, Helsinki: Ne faremo a meno”. Il capo degli 007 di Kiev: Putin ha il cancro

