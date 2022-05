Ucraina, Travaglio su Nove: “Draghi da Biden? Una visita senza senso: al premier italiano nessun mandato né da Parlamento né da Europa” (Di sabato 14 maggio 2022) Draghi a Washington? “Una mistificazione mediatica che nasconde una visita che non aveva alcun senso quando è iniziata e non ha alcun senso ora che è finita”. Così Marco Travaglio nel suo intervento ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda su Nove, ha commentato l’incontro tra il presidente del Consiglio italiano e il presidente americano Joe Biden del 10 maggio. “Quella visita è tutta una contraddizione. – ha premesso il direttore de Il Fatto Quotidiano – Chi rappresentava Draghi alla Casa Bianca? Non rappresentava il Parlamento perché non ha avuto nessun mandato parlamentare per andare a dire qualcosa lì. Non era lì per l’Europa, non era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022)a Washington? “Una mistificazione mediatica che nasconde unache non aveva alcunquando è iniziata e non ha alcunora che è finita”. Così Marconel suo intervento ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda su, ha commentato l’incontro tra il presidente del Consiglioe il presidente americano Joedel 10 maggio. “Quellaè tutta una contraddizione. – ha premesso il direttore de Il Fatto Quotidiano – Chi rappresentavaalla Casa Bianca? Non rappresentava ilperché non ha avutoparlamentare per andare a dire qualcosa lì. Non era lì per l’, non era ...

