Ucraina: Sibilia, 'da M5S sì a ingresso Finlandia in Nato' (Di sabato 14 maggio 2022) Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Per comprendere la richiesta di adesione alla Nato della Finlandia, dobbiamo guardare il quadro dal loro punto di vista: quei governi, dopo quanto accaduto all'Ucraina, avvertono un crescente e legittimo bisogno di sicurezza. Se il Parlamento italiano dovrà votare la ratifica dell'ingresso del paese scandinavo nel Patto atlantico, il M5S voterà a favore". Lo ha affermato il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia, del Movimento 5 stelle, ospite di 'Controcorrente' su Retequattro.

