Ucraina, Salvini "L'obiettivo della Lega è la pace e il lavoro" (Di sabato 14 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – "L'obiettivo della Lega è la pace ed il lavoro, per costruire l'Italia che lasceremo ai nostri figli". Così Matteo Salvini a margine dell'evento "L'Italia che vogliamo" a Roma. "Vorrei nascessero più figli con politiche per le famiglie come in altri paesi" aggiunge. "Noi ascoltiamo imprese, associazioni, intellettuali. Uomini e donne della società civile perchè ci accompagnino nei prossimi anni" dice Salvini. "Il programma che presenteremo e con cui penso vinceremo le prossime elezioni non lo facciamo in ufficio, ma con incontri in tutte e 20 le regioni, ascoltando tutti quelli che rendono grande questo Paese" afferma il leader del Carroccio che poi sottolinea come in cima al programma ci sia il tema della ...

