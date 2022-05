Ucraina | Salvini | ' Lega elemento di stabilità | Italia promuova iniziativa Ue per negoziati'

(Di sabato 14 maggio 2022) Roma, 14 mag (Adnkronos) - Dalla guerra insi esce "con un'europea che parta dai tre grandi Paesi fondatori dell'Unione:, Francia e Germania. L'ha l'autorevolezza per farsi promotrice di questa, con l'obiettivo di spingere le parti a negoziare". Lo dice Matteoal Corriere della sera. "In un momento difficile come questo laintende proporsi come undi", sottolinea il leader dellache tra l'altro risponde anche a una domanda sul riavvicinamento con Giuseppe Conte: "Non mi interessa il pettegolezzo politico. I nostri sforzi sono dedicati ad unire realismo e difesa degli interessi nazionali, per ricostruire pace e". ...

Advertising

fattoquotidiano : L'INVIO DELLE ARMI PESANTI ALL'UCRAINA “Non possiamo pensare che il governo vada avanti da sé, serve un mandato po… - AndreaMarcucci : Mi sembra evidente che sul catasto e sulla guerra in #Ucraina, #Salvini e #Conte abbiano già iniziato la loro campa… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Ucraina, Salvini: 'Se la priorità è la pace, la Lega c'è'. E con Draghi segnali di disgelo [di Alessia Candito e Claudio Re… - repubblica : Ucraina, Salvini: 'Se la priorità è la pace, la Lega c'è'. E con Draghi segnali di disgelo [di Alessia Candito e Cl… - giovamartinelli : Confermo! «La nostra posizione è chiara: abbiamo condannato senza se e senza ma l’invasione dell’Ucraina.» Domanda… -

... non essendo parlamentare), Matteogli chiede un incontro per verificare "se la via è ... Il 30 e 31 maggio Draghi volerà a Bruxelles per il Consiglio Europeo straordinario su Energia,e ...Tajani ha confermato,si è sfilato e Conte, che era atteso in presenza, si collegherà da ... Il terzo, che autorizza "alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari " all', ...Roma, 14 mag (Adnkronos) – Dalla guerra in Ucraina si esce “con un’iniziativa europea che parta dai tre grandi Paesi fondatori dell’Unione: Italia, Francia e Germania. L’Italia ha l’autorevolezza per ...In Gazzetta il decreto di cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle Autorità governative dell'Ucraina ...