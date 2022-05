Ucraina, Salvini “Italia ha l'autorevolezza per spingere a negoziato” (Di sabato 14 maggio 2022) Per la pace in Ucraina “serve un'iniziativa europea che parta dai tre grandi Paesi fondatori dell'Unione: Italia, Francia e Germania. L'Italia ha l'autorevolezza per farsi promotrice di questa iniziativa, con l'obiettivo di spingere le parti a negoziare”. A dirlo è il leader della Lega, Matteo Salvini, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. “La nostra posizione è chiara: abbiamo condannato senza se e senza ma l'invasione dell'Ucraina. Abbiamo votato lealmente con il governo. La guerra ha cambiato rapporti e giudizi, ma occorre lavorare per costruire relazioni diplomatiche, commerciali, culturali” si legge ancora sulle colonne del quotidiano di via Solferino. “In un momento difficile come questo la Lega intende proporsi come un elemento di stabilità”, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Per la pace in“serve un'iniziativa europea che parta dai tre grandi Paesi fondatori dell'Unione:, Francia e Germania. L'ha l'per farsi promotrice di questa iniziativa, con l'obiettivo dile parti a negoziare”. A dirlo è il leader della Lega, Matteo, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. “La nostra posizione è chiara: abbiamo condannato senza se e senza ma l'invasione dell'. Abbiamo votato lealmente con il governo. La guerra ha cambiato rapporti e giudizi, ma occorre lavorare per costruire relazioni diplomatiche, commerciali, culturali” si legge ancora sulle colonne del quotidiano di via Solferino. “In un momento difficile come questo la Lega intende proporsi come un elemento di stabilità”, ...

