Ucraina | Marsili | “Svezia e Finlandia nella Nato? Turchia vuole negoziare”

(Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ una posizione “negoziabile” quella dellariguardo l’ingresso di. Lo afferma in un’intervista all’Adnkronos l’ex ambasciatore italiano ad Ankara, Carlo, dopo le dichiarazioni di Recep Tayyip Erdogan contro la possibile adesione dei due Paesi scandinavi all’Alleanza Atlantica. “Non sono sorpreso da questa presa di posizione di Erdogan”, premette l’ambasciatore ricordando come “da molti anni” l’amministrazione turca sia “molto critica” soprattutto nei confronti dellaper aver dato asilo a parecchi esponenti del Pkk e più recentemente all’ala siriana dell’organizzazione. “Questa polemica risale ai tempi addirittura di Olof Palme (l’ex primo ministro svedese negli anni Settanta)”, prosegue ...

(Adnkronos) – E' una posizione "negoziabile" quella della Turchia riguardo l'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato. Lo afferma in un'intervista all'Adnkronos l'ex ambasciatore italiano ad Ankara, Carlo Marsili, dopo le dichiarazioni di Recep Tayyip Erdogan contro la possibile adesione dei due Paesi scandinavi all'Alleanza Atlantica. Non si può ancora parlare di veto turco, precisa, dal momento che la richiesta di adesione di Helsinki e Stoccolma non è ancora ufficiale. Secondo Marsili, Ankara potrebbe trattare con la Svezia e Finlandia nella Nato.