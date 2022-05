Ucraina, manifestazione pacifista a Napoli: no al maggio degli armamenti (Di sabato 14 maggio 2022) “No al silenzio complice delle istruzioni cittadine dinanzi alla presenza della portaerei nucleare americana Truman nel nostro golfo, in piena guerra in Ucraina”: con questo obiettivo un gruppo di attivisti contro la guerra ha esposto stamane a Napoli degli striscioni (“Truman sciò”, ironizzando sul titolo del film con Jim Carrey) nell’area di piazza Municipio dedicata al ‘maggio dei monumenti’, che non deve diventare – chiedono i manifestanti – un ‘maggio degli armamenti’. “Considerare carta straccia la delibera comunale che dal 2015 impedisce alle navi militari a propulsione nucleare di avvicinarsi alla nostra costa e tacere anche ieri durante l’incontro con il Presidente del Consiglio su questo tema, significa avallare l’idea che la nostra città sia una colonia ... Leggi su ildenaro (Di sabato 14 maggio 2022) “No al silenzio complice delle istruzioni cittadine dinanzi alla presenza della portaerei nucleare americana Truman nel nostro golfo, in piena guerra in”: con questo obiettivo un gruppo di attivisti contro la guerra ha esposto stamane astriscioni (“Truman sciò”, ironizzando sul titolo del film con Jim Carrey) nell’area di piazza Municipio dedicata al ‘dei monumenti’, che non deve diventare – chiedono i manifestanti – un ‘’. “Considerare carta straccia la delibera comunale che dal 2015 impedisce alle navi militari a propulsione nucleare di avvicinarsi alla nostra costa e tacere anche ieri durante l’incontro con il Presidente del Consiglio su questo tema, significa avallare l’idea che la nostra città sia una colonia ...

Advertising

justanotheranto : @Chiesa_O_I Provate ad indire una manifestazione per la cultura ucraina in Russia, così vi rendete conto di cosa si… - PapaItaliano4 : RT @putino: Una manifestazione contro l'aumento dei prezzi è stata vietata a Barnaul in Russia, perché i prezzi stanno crescendo a causa de… - ACSperanza1 : Una ragazza che ha ballato 'Kalinka' a una manifestazione filo-russa a Monaco è poi perseguitata dalla 'rabbia' ucr… - Miniix4 : @a_lambardi @Riccard20004405 @SkyTG24 I nazisti sono in Ucraina? Fai mi vedere.. In russia mettono la gente in prig… - GPescapesco : Mi dite la differenza tra Russia - Ucraina e Israele - Palestina? Perché stiamo demonizzando i Russi, escludendoli… -