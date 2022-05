Ucraina, Kiev: "Confini Nato raggiungeranno periferia San Pietroburgo" (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) - Guerra Ucraina, "finalmente il mondo intero si è stancato della Russia, nessuno è più interessato alle minacce di Mosca. I Confini della Nato raggiungeranno la periferia di San Pietroburgo, è così che andrebbe interpretata la conversazione di Niinistö (ministro e presidente della Finlandia, ndr) con il presidente russo dal linguaggio diplomatico a quello semplice. Benvenuto nella nuova realtà, signor Putin". Così su Twitter il consigliere e capo negoziatore Mykhailo Podolyak. Il presidente della Finlandia, Sauli Niinisto, ha informato il suo omologo russo, Vladimir Putin, che nei prossimi giorni il suo Paese farà domanda per l'adesione alla Nato. Una mossa, si legge in una nota della presidenza di Helsinki, dettata "fondamentalmente" dalla "massiccia ... Leggi su iltempo (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) - Guerra, "finalmente il mondo intero si è stancato della Russia, nessuno è più interessato alle minacce di Mosca. Idellaladi San, è così che andrebbe interpretata la conversazione di Niinistö (ministro e presidente della Finlandia, ndr) con il presidente russo dal linguaggio diplomatico a quello semplice. Benvenuto nella nuova realtà, signor Putin". Così su Twitter il consigliere e capo negoziatore Mykhailo Podolyak. Il presidente della Finlandia, Sauli Niinisto, ha informato il suo omologo russo, Vladimir Putin, che nei prossimi giorni il suo Paese farà domanda per l'adesione alla. Una mossa, si legge in una nota della presidenza di Helsinki, dettata "fondamentalmente" dalla "massiccia ...

