(Di sabato 14 maggio 2022) Il frontman degli Okean El’zy, la rock band di maggior successo in, il 13 maggio ha calcato un palco diverso dal solito: lanucleare di. Non è stata la prima iniziativa di questo tipo da parte dipopolarissimo nel Paese, che aveva in precedenza suonato in un ospedale di Zaporizhzhia, nel sud-est dell’. Ieriha suonato con i lavoratori dellanucleare passata sotto il controllo dei russi, e dopo l’esibizione ha commentato: «Questa è probabilmente la prima esibizione musicale alladi! Lavoratori incredibili: coraggiosi e devoti». Leggi anche: La Russia: gli ucraini hanno sparato ai giornalisti ...

pierstech : Nella democratica Russia, un musicista viene aggredito perché canta canzoni non russe. #italiani #filorussi… - CriCarpinelli : Musicista, insegnante, cantante lirica Hanna arriva a Milano. Anche Julia e Victoria sono insegnanti di musica e mu… - rtl1025 : ?? "Insieme ai miei colleghi è stato un piacere esserci e abbiamo apprezzato l'accoglienza italiana. Ci siamo divert… - VilnaUcrainka : In Kherson occupata, musicista di strada suona la versione lenta del INNO DEL L'UCRAINA!!!!KHERSON È L'UCRAINA!!!! - rosanna_toscano : RT @NuoveRadici: Ashti Abdo, la musica curda che si impara dal barbiere e racconta le guerre Il musicista Ashti Abdo con il suo brano 'Beja…

...popolarissimo nel Paese, che aveva in precedenza suonato in un ospedale di Zaporizhzhia, nel sud - est dell'. Ieri Vakarchuk ha suonato con i lavoratori della centrale nucleare ...Lache ha colpito di più l'organizzazione per la sua provenienza geografica è una giovane chitarrista. Finalmente crescono le quote rosa: da sempre Rockin'1000 cerca di incentivare ... Ucraina: il musicista Svyatoslav Vakarchuk si è esibito nella centrale di Chernobyl – Il video 1' di lettura Senigallia 13/05/2022 - Cresce il sostegno all'Ucraina da parte di musicisti di tutto il mondo e sono molteplici le iniziative per la raccolta fondi da donare in beneficenza. Anche il Co ...Per gli Eurovision 2022 i principali favoriti sembrerebbero essere i Kalush Orchestra: andiamo alla scoperta della band ucraina ...