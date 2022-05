Ucraina, guerra del grano: l'India blocca l'export per l'aumento dei prezzi (Di sabato 14 maggio 2022) Nuovo scossone al mercato alimentare, già gravato dal taglio dell'offerta per lo scoppio della guerra. La proposta del ministro degli Esteri tedesco: 'Portare il cereale ucraino in treno fino ai porti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 14 maggio 2022) Nuovo scossone al mercato alimentare, già gravato dal taglio dell'offerta per lo scoppio della. La proposta del ministro degli Esteri tedesco: 'Portare il cereale ucraino in treno fino ai porti ...

Advertising

GiovaQuez : Ricciardi: 'Gli hacker russi, che oggi stanno combattendo la guerra vera in Ucraina, hanno per anni sparso notizie… - Agenzia_Ansa : Il capo del Pentagono Lloyd Austin ha avuto un colloquio telefonico con il ministro della Difesa russo Sergey Shoig… - MediasetTgcom24 : Finlandia: la Russia ha interrotto l'elettricità #Ucraina - msn_italia : Ex premier russo contro Putin: «Sta perdendo fiducia sulla guerra in Ucraina. È stato ingannato dai generali» - colonnelloedi : La Russia continua a definire ciò che sta accadendo come un'operazione militare speciale. È molto importante. La… -