Ucraina | gen Battisti | “Bene ingresso Finlandia e Svezia in Nato”

(Adnkronos) – "Dal loro punto di vista Finlandia e Svezia fanno Bene a entrare nella Nato, perché questa sciagurata aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina gli ha creato problemi. Senza essere nell'Alleanza sarebbero isolate e più vulnerabili in caso di aggressione. Vero è che nelle more di questo eventuale ingresso nella Nato, sia la Svezia che la Finlandia hanno creato una forma di rapporto particolare con la Gran Bretagna che si è dichiarata pronta a intervenire in loro soccorso". Lo ha detto all'Adnkronos il generale di Giorgio Battisti, del Comitato Atlantico italiano, commentando il possibile ingresso nella Nato delle due nazioni da sempre neutrali.

