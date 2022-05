Ucraina, G7: "Non riconosceremo mai frontiere imposte dalla Russia" (Di sabato 14 maggio 2022) Wangels, 14 mag. (Adnkronos) - I Paesi del G7 "non riconosceranno mai i confini" che la Russia sta cercando di imporre con la forza all'Ucraina. E' quanto si legge nella dichiarazione finale rilasciata al termine della riunione in Germania dei ministri degli Esteri, che hanno inoltre esortato la BieloRussia a "smetterla di facilitare" l'invasione russa. Nella dichiarazione finale, rilasciata al termine della riunione in Germania, si legge inoltre che i Paesi del G7 sono pronti a fornire all'Ucraina armi e altri equipaggiamenti militari a lungo. "Perseguiremo la nostra assistenza militare e di difesa in corso all'Ucraina per tutto il tempo necessario", si affermano i membri del G7 sottolineando che l'attacco della Russia non è stato provocato e che l'Ucraina ha diritto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Wangels, 14 mag. (Adnkronos) - I Paesi del G7 "non riconosceranno mai i confini" che lasta cercando di imporre con la forza all'. E' quanto si legge nella dichiarazione finale rilasciata al termine della riunione in Germania dei ministri degli Esteri, che hanno inoltre esortato la Bieloa "smetterla di facilitare" l'invasione russa. Nella dichiarazione finale, rilasciata al termine della riunione in Germania, si legge inoltre che i Paesi del G7 sono pronti a fornire all'armi e altri equipaggiamenti militari a lungo. "Perseguiremo la nostra assistenza militare e di difesa in corso all'per tutto il tempo necessario", si affermano i membri del G7 sottolineando che l'attacco dellanon è stato provocato e che l'ha diritto ...

