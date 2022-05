Ucraina, ex premier Honcaruk: "E' la nuova Silicon Valley della democrazia" (Di sabato 14 maggio 2022) Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "L'Ucraina è la nuova Silicon Valley della democrazia, perché non ha paura di cambiare il mondo, combattendo per la libertà". Sono le parole di Valerijovic Honcaruk, ex premier dell'Ucraina, in carica dal 29 agosto 2019 al 4 marzo 2020, che all'Adnkronos riferisce: "La guerra durerà mesi, forse anni. Non ci sono negoziati reali con la Russia. Al di là delle parole e del tentativo di mostrare una bella faccia, le trattative sono una finestra diretta dai russi. Kiev vorrebbe fermare questa follia. Ma Mosca non vuole. Questa guerra finirà solo quando la Russia perderà tutte le opportunità e capacità di andare oltre, o dopo che Putin morirà. Perché è impossibile negoziare la pace con chi vuole ucciderti". ... Leggi su iltempo (Di sabato 14 maggio 2022) Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "L'è la, perché non ha paura di cambiare il mondo, combattendo per la libertà". Sono le parole di Valerijovic, exdell', in carica dal 29 agosto 2019 al 4 marzo 2020, che all'Adnkronos riferisce: "La guerra durerà mesi, forse anni. Non ci sono negoziati reali con la Russia. Al di là delle parole e del tentativo di mostrare una bella faccia, le trattative sono una finestra diretta dai russi. Kiev vorrebbe fermare questa follia. Ma Mosca non vuole. Questa guerra finirà solo quando la Russia perderà tutte le opportunità e capacità di andare oltre, o dopo che Putin morirà. Perché è impossibile negoziare la pace con chi vuole ucciderti". ...

