Ucraina, Domenico De Masi su Nove: “Finirà come già è ora: con il Donbass annesso alla Russia. Chi morirà si immolerà al nulla” (Di sabato 14 maggio 2022) “Zelensky butta benzina sul fuoco con la propaganda? Sì, è chiaro che è convinto di farcela perché dietro a tutto ci sono l’America e la Nato“. Così Domenico De Masi, ospite del finale di stagione di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda sul Nove, ha commentato una dichiarazione resa dal premier ucraino nell’intervista a Porta a Porta in cui sosteneva che non avrebbe mai accettato un accordo che prevedesse la Crimea come parte della Russia. “Io credo che tutti i morti che ci sono da ora in poi, siano proprio morti immolati al nulla, perché Finirà con il Donbass alla Russia. – ha detto il sociologo – Perché ce l’ha già e perché se si facesse un referendum nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) “Zelensky butta benzina sul fuoco con la propaganda? Sì, è chiaro che è convinto di farcela perché dietro a tutto ci sono l’America e la Nato“. CosìDe, ospite del finale di stagione di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda sul, ha commentato una dichiarazione resa dal premier ucraino nell’intervista a Porta a Porta in cui sosteneva che non avrebbe mai accettato un accordo che prevedesse la Crimeaparte della. “Io credo che tutti i morti che ci sono da ora in poi, siano proprio morti immolati al, perchécon il. – ha detto il sociologo – Perché ce l’ha già e perché se si facesse un referendum nel ...

