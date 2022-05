Ucraina, c'è anche la guerra del grano: l'India blocca l'export per l'aumento dei prezzi (Di sabato 14 maggio 2022) Il governo Indiano ha bloccato l'export di ogni tipo di grano, bene di cui è secondo produttore mondiale, con effetto immediato. La decisione è stata resa nota a 24 ore dalla pubblicazione dei dati ... Leggi su globalist (Di sabato 14 maggio 2022) Il governono hato l'di ogni tipo di, bene di cui è secondo produttore mondiale, con effetto immediato. La decisione è stata resa nota a 24 ore dalla pubblicazione dei dati ...

Advertising

GiovaQuez : Ricciardi: 'Gli hacker russi, che oggi stanno combattendo la guerra vera in Ucraina, hanno per anni sparso notizie… - fattoquotidiano : Il dissenso è libero. Vorrei soltanto essere giudicato per quello che dico. Mi auguro di avere occasione di confron… - reportrai3 : Il #Donbass è la regione contesa nella guerra, carbone e acciaierie lo rendono strategico non solo per l'Ucraina, m… - mauriziovorever : RT @reportrai3: Il #Donbass è la regione contesa nella guerra, carbone e acciaierie lo rendono strategico non solo per l'Ucraina, ma anche… - Maurizi69509571 : @GiovaQuez Ai russi non bastano le legnate che stanno prendendo in Ucraina, ne vogliono un po'anche dai Polacchi. -