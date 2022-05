Ucraina, Cacciari a La7: “Se Kiev vuole indietro la Crimea, c’è solo la guerra. Il rischio è un conflitto aperto tra Usa e Russia” (Di sabato 14 maggio 2022) “Come si fa ad aprire un tavolo di negoziati con l’Ucraina che vuole indietro la Crimea? Il ragionamento è semplicissimo: la guerra è l’extrema ratio della politica. Se due parti in conflitto si confrontano su obiettivi incompatibili, dal punto di vista politico c’è solo la guerra. Se l’Ucraina chiede indietro la Crimea, la guerra deve continuare ed è inesorabile che continui, finché una delle due parti sarà sconfitta militarmentesul campo”. Così, a “Otto e mezzo” (La7), il filosofo Massimo Cacciari commenta le dichiarazioni della vicepremier Ucraina Iryna Vereshchuk, secondo cui “la Crimea è, è stata e sarà sempre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) “Come si fa ad aprire un tavolo di negoziati con l’chela? Il ragionamento è semplicissimo: laè l’extrema ratio della politica. Se due parti insi confrontano su obiettivi incompatibili, dal punto di vista politico c’èla. Se l’chiedela, ladeve continuare ed è inesorabile che continui, finché una delle due parti sarà sconfitta militarmentesul campo”. Così, a “Otto e mezzo” (La7), il filosofo Massimocommenta le dichiarazioni della vicepremierIryna Vereshchuk, secondo cui “laè, è stata e sarà sempre ...

