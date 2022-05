Ucraina, 007 Kiev: 'La Russia ha scarsità di uomini per i combattimenti' (Di sabato 14 maggio 2022) Vadym Skibitsky, del direttorato dell'intelligence militare Ucraina, sostiene che Mosca avrebbe esaurito le risorse umane per ricostituire i gruppi tattici dei battaglioni da combattimento da mandare ... Leggi su globalist (Di sabato 14 maggio 2022) Vadym Skibitsky, del direttorato dell'intelligence militare, sostiene che Mosca avrebbe esaurito le risorse umane per ricostituire i gruppi tattici dei battaglioni da combattimento da mandare ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Putin è gravemente malato di cancro e in Russia è già in corso un golpe per rimuoverlo'. E' quanto ha so… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Una fregata russa Petrel 11356R sta bruciando vicino a Snake Island, nel Mar Nero, dopo essere stata colp… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky apre alla pace con i russi senza la restituzione della Crimea: 'Ponte diplomatico c'è se Mosca s… - _MASSlMO_ : RT @Cassio39592131: Il Pentagono a Mosca: 'Cessate il fuoco' Capo 007 di Kiev: 'Putin è malato di cancro'. Sfortunatamente i nostri nn hann… - Raquel_4190 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | 'Putin è gravemente malato di cancro e in Russia è già in corso un golpe per rimuoverlo'. E' quanto ha sostenut… -