Tv Talk | puntata oggi 14 maggio 2022 | ospiti

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 14 maggio 2022), sabato 14, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. TvRai 3,14Nella trentesima, dopo giorni di polemiche e riflessioni si aprirà laparlando dishow: in un’epoca come la nostra, tra guerra e pandemia, è ancora un genere in grado di svolgere il suo compito informativo? La presenza di Gianrico Carofiglio è poi l’occasione per analizzare Dilemmi, il suo nuovo programma che punta a rappresentare una nuova ...