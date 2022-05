Tutti i danni del casello sull'Autostrada di Cecina: turismo e trasporti ostaggi della strada d'oro - La nostra petizione per eliminare il pedaggio (Di sabato 14 maggio 2022) I residenti dei comuni della Bassa Val di Cecina - Cecina e altri nove comuni del comprensorio - non pagano il pedaggio. Corrisponde, stando ai dati del concessionario, al 20 per cento del traffico totale del tratto di A12 in gestione a Sat: in altre parole un veicolo su cinque non paga. Gli altri quattro però sì e adesso si accodano alla richiesta lanciata dal Tirreno per l’abolizione della tassa. Una petizione. Ecco come firmare Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 14 maggio 2022) I residenti dei comuniBassa Val die altri nove comuni del comprensorio - non pagano il. Corrisponde, stando ai dati del concessionario, al 20 per cento del traffico totale del tratto di A12 in gestione a Sat: in altre parole un veicolo su cinque non paga. Gli altri quattro però sì e adesso si accodano alla richiesta lanciata dal Tirreno per l’abolizionetassa. Una. Ecco come firmare

