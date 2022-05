Tunisia, la crisi politica ed economica divide il Paese. E il presidente ha escluso i partiti dal progetto di “dialogo nazionale” (Di sabato 14 maggio 2022) Centinaia di manifestanti sono scesi in piazza Avenue Bourghiba, nella capitale Tunisi, domenica 8 maggio per mostrare il proprio sostegno al presidente Kais Saied. “Giudicateli oggi” e “Il popolo vuole Ghannouchi in carcere” erano gli slogan che i manifestanti gridavano, facendo riferimento al leader del partito islamico Ennahda e presidente del Parlamento, ma anche a tutta la classe politica e ai suoi esponenti, giudicati corrotti e non adatti a governare. Da settimane disordini politici continuano a scuotere il Paese, alimentati da divisioni e da un’economia in crisi. Il presidente ha promesso di far redigere una nuova Costituzione e di sottoporla a referendum quest’anno, seguita dall’elezione di un nuovo Parlamento. E molti hanno visto in lui l’uomo che finalmente libererà il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Centinaia di manifestanti sono scesi in piazza Avenue Bourghiba, nella capitale Tunisi, domenica 8 maggio per mostrare il proprio sostegno alKais Saied. “Giudicateli oggi” e “Il popolo vuole Ghannouchi in carcere” erano gli slogan che i manifestanti gridavano, facendo riferimento al leader del partito islamico Ennahda edel Parlamento, ma anche a tutta la classee ai suoi esponenti, giudicati corrotti e non adatti a governare. Da settimane disordini politici continuano a scuotere il, alimentati da divisioni e da un’economia in. Ilha promesso di far redigere una nuova Costituzione e di sottoporla a referendum quest’anno, seguita dall’elezione di un nuovo Parlamento. E molti hanno visto in lui l’uomo che finalmente libererà il ...

