Tumori | Favo | Tra diritti fondamentali dei malati anche quello all' oblio

Roma, 14 mag. (Adnkronos Salute) - Il diritto all'oblio oncologico, cioè la possibilità per chi è guarito da patologie tumorali di ritornare in possesso dello status di persona non malata; l'andamento degli screening oncologici prima e dopo il Covid 19; il ruolo determinante che potrebbe assumere un'adeguata oncologia territoriale; la necessità di riuscire a implementare delle buone reti oncologiche a livello nazionale: sono le tante questioni sul tavolo nella quattro giorni organizzata da Favo, Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia, per la XVII Giornata Nazionale del malato oncologico. L'evento proseguirà fino a domenica 15 nel centro congressi Roma Eventi Piazza di Spagna. "La Federazione si batte per il riconoscimento di alcuni diritti fondamentali dei malati di cancro ...

