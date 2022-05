Tsitsipas-Zverev in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2022 (Di sabato 14 maggio 2022) Stefanos Tsitsipas ed Alexander Zverev si sfideranno nella prima semifinale maschile degli Internazionali d’Italia 2022. Il greco conduce per 7-4 nei precedenti. Quest’anno si sono affrontati già due volte, sempre a livello di penultimo. A Montecarlo si è imposto facilmente l’ateniese. La scorsa settimana a Madrid, tuttavia, è stato il tedesco ad avere la meglio in tre set. Tsitsipas si presenta all’appuntamento dopo la prova impressionante messa in atto contro Sinner ai quarti di finale. E dire che al primo turno qui a Roma ha dovuto anche annullare due match point contro il bulgaro Dimitrov. Percorso netto, invece, per Zverev. Quest’ultimo non ha brillato particolarmente ma nelle fasi delicate di ogni sua uscita è sempre stato in grado di trarre il meglio del suo ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Stefanosed Alexandersi sfideranno nella prima semifinale maschile degli. Il greco conduce per 7-4 nei precedenti. Quest’anno si sono affrontati già due volte, sempre a livello di penultimo. A Montecarlo si è imposto facilmente l’ateniese. La scorsa settimana a Madrid, tuttavia, è stato il tedesco ad avere la meglio in tre set.si presenta all’appuntamento dopo la prova impressionante messa in atto contro Sinner ai quarti di finale. E dire che al primo turno qui a Roma ha dovuto anche annullare due match point contro il bulgaro Dimitrov. Percorso netto, invece, per. Quest’ultimo non ha brillato particolarmente ma nelle fasi delicate di ogni sua uscita è sempre stato in grado di trarre il meglio del suo ...

Advertising

TuttoSuRoma : Internazionali #Roma: Zverev-Tsitsipas e Ruud-Djokovic le semifinali. Anche il doppio Bolelli-Fognini a un pas… - TataLusciano : @turkaill @LaDialettica Wawrinka ha vinto i primi slam non a 23/24 anni In più non è ha 15 sopra di livello Ad ora… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Internazionali Roma: Zverev-Tsitsipas e Ruud-Djokovic le semifinali. Anche il doppio Bolelli-Fognini a un passo dalla final… - Bertolca10 : Novak #Djokovic batte Auger Aliassime e vola in semifinale a Roma. affronterà Ruud. Dall'altra parte del tabellone… - repubblica : Internazionali Roma: Zverev-Tsitsipas e Ruud-Djokovic le semifinali. Anche il doppio Bolelli-Fognini a un passo dal… -