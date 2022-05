Trovato morto cuoco italiano La polizia inglese: è omicidio (Di sabato 14 maggio 2022) di Deborah Bonetti Un cuoco di 34 anni è stato Trovato senza vita in un parco di Sheffield, nel nord dell'Inghilterra. Carlo Giannini, originario di Mesagne in provincia di Brindisi, viveva in ... Leggi su quotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) di Deborah Bonetti Undi 34 anni è statosenza vita in un parco di Sheffield, nel nord dell'Inghilterra. Carlo Giannini, originario di Mesagne in provincia di Brindisi, viveva in ...

