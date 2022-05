Troppa plastica nel piatto: dal pesce al miele, dalla birra ai soft drink. Ecco gli alimenti con le maggiori concentrazioni, quali evitare e come ridurre i rischi per la salute (Di sabato 14 maggio 2022) Se si è davanti a una impepata di cozze, un sauté di vongole, frutti di mare crudi, crostacei o pesci non adeguatamente puliti, in quel piatto è probabile che galleggino anche microplastiche, particelle solide insolubili in acqua di dimensioni inferiori ai 5 millimetri. Se stanno per servire un filetto di orata, invece, è possibile la presenza delle sole nanoplastiche, particelle ancora più piccole. E non è una buona notizia. D’altro canto in pesci, sale, miele, latte e soft drink, dovunque sia stata cercata, la plastica è stata trovata, anche se in dimensioni, concentrazioni e con una frequenza assai diverse da un prodotto all’altro. Dipende da vari fattori come, nel caso degli organismi marini, dalle aree di pesca e dalle correnti. L’essere umano è condannato a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Se si è davanti a una impepata di cozze, un sauté di vongole, frutti di mare crudi, crostacei o pesci non adeguatamente puliti, in quelè probabile che galleggino anche microplastiche, particelle solide insolubili in acqua di dimensioni inferiori ai 5 millimetri. Se stanno per servire un filetto di orata, invece, è possibile la presenza delle sole nanoplastiche, particelle ancora più piccole. E non è una buona notizia. D’altro canto in pesci, sale,, latte e, dovunque sia stata cercata, laè stata trovata, anche se in dimensioni,e con una frequenza assai diverse da un prodotto all’altro. Dipende da vari fattori, nel caso degli organismi marini, dalle aree di pesca e dalle correnti. L’essere umano è condannato a ...

